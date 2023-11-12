Hafıza depolarını güçlendiriyor! Her gün bir kaşık yiyen sadece unutkanlığı unutuyor

O karışım hafıza için önemlidir. O karışım nasıl yapılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde.

Beyin ve hafızayı besleyen karışım açıklandı. O üç baharat adeta beyni beslemektedir. Hangi baharatların karışımı beyni beslemektedir? Tüm detaylar haberimizde.

BEYİN İÇİN ETKİSİ BÜYÜK KARIŞIM!

Beyin ve hafızayı beslemek önem arz etmektedir. İyi bir hafıza için beyne etki eden 3 baharat tüketilmelidir. Bu karışımın yanında ceviz de beyni beslemektedir.

Zihni canlı, diri tutmak önemlidir. Baharat karışımının düzenli, doğru kullanımı hafızayı diri tutmaktadır. Bu baharatların ilki biberiyedir. Safran, tarçın, zerdeçalın beyin için etkisi fazladır.

Safran depresyon ve stresi en aza indirgemektedir. Öğrenmeyi güçlendirir. Yoğurtla tüketimi, çorbalara eklenerek tüketimi önerilmektedir.

Tarçın kokusu insan zihnini açmaktadır. Dikkat, odaklanma sorunlarına yardımcı olmaktadır. 1 yemek kaşığı tarçına bir su bardağı süt karıştırarak tüketimi önerilmektedir.

Zerdeçal unutkanlık için birebirdir. Bunalımı önler, hafızayı güçlendirir.

Bu baharatların yanında sebze, meyvelerde beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirmektedir. Ceviz, pancar, portakal, yaban mersini, balık, yumurta tüketimi önemlidir.

Ceviz tüketimi sağlığı olumlu etkilemektedir. Antioksidan etkisi bulunmaktadır. E vitamini ile Alzheimer'a karşı koruma sağlamaktadır.

Pancar, fazla antioksidanla iltihabı azaltmaktadır. Beyne giden kan akışını hızlandırır.

Portakal, C vitaminini karşılamaktadır. Zihin sağlığı için önemlidir.

Yaban Mersini yoğun bir miktarda antioksidan içermektedir.

Yağlı balık omega-3 açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Öğrenme, hafıza gelişimini güçlendirmektedir.

Yumurta, hafıza, problem çözme, sosyal becerileri arttırmaktadır. Yumurta sarısı tüketiminin önemli olduğu belirtilmektedir.

Kemik suyu, potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum açısından zengin içeriğe sahiptir. Bağırsak ve beyin çalışmasına katkı sağlamaktadır. Sağlıklı yaşam için kemik suyu tüketimi önemlidir.

Yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketiminin faydası büyüktür. Damar tıkanıklarını en aza indirgemektedir. Kakao, bitter oranı %70 olan çikolata tüketimi gereklidir.