Güneş lekelerini, çilleri silip süpüren yöntem! Pahalı kremlerin yapamadığını yapıyor

Cilt lekeleri evdeki malzemelerle nasıl geçer? Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! İşte detaylar...

Cilt lekeleri, birçok kişinin derdi olan ve görünümü olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Ancak artık cilt lekelerinden kurtulmanın doğal ve kolay yolları bulunuyor.

Cilt lekelerinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri güneş ışınlarıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmak melanin üretimini artırır ve böylece lekeler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra genetik faktörler, hormonal değişimler, bazı ilaçlar ve stres de cilt lekelerine neden olabilir.

Peki cilt lekelerinden nasıl kurtulunur? Uzmanlar, doğal yöntemlerin cilt lekeleri için oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Örneğin limon ve maydanoz karışımı, C vitamini sayesinde lekeleri açmaya yardımcı oluyor. Limonun asit özelliği de bu sürece katkı sağlıyor.





Bir diğer doğal yöntem ise bal ve limon maskesi. Balın içerdiği besinler ve antioksidanlar cilt hücrelerini yenilerken, limonun asidi de lekeleri açıyor. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra yüz yıkandığında etkisi görülüyor.

Salatalık da doğal bir tonik olarak cilt lekeleriyle savaşıyor. Salatalığın suyunun pamukla cilde uygulanması, gözenekleri açıp cildin solunumunu sağlıyor.

Uzmanlar, doğal yöntemler yanında güneş koruyucu krem kullanımının, düzenli cilt bakımının ve gerektiğinde lazer epilasyon gibi medikal yöntemlerin de cilt lekeleriyle savaşmada etkili olduğunu belirtiyor. Böylece artık cilt lekelerinden kolayca kurtulmanın yolları bulunuyor.