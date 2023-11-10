Geçmeyen öksürük ve ses kısıklığı yaşayanlar dikkat! Sessizce ilerleyen o hastalığın ayak sesleri olabilir

Araştırmalar ses kısıklığı ve öksürüğün aslında sessiz reflü hastalığı adı verilen bir durumun belirtileri olabileceğini gösteriyor. Adından da anlaşılacağı gibi sessiz reflü sessizce ortaya çıkar ve birçok semptomu vardır. Detaylar haberimizde..

Reflü hastalığı genellikle asitli veya yağlı yiyecekler yediğinizde ortaya çıkar ve birçok insanın muzdarip olduğu bir durumdur. Mide yanması, göğüs ağrısı, mide bulantısı reflü hastalığının tipik belirtileridir. Ancak bazı kişilerde reflü belirtileri daha az belirgindir. Hatta "sessiz" oldukları bile söyleniyor. Bu yazımızda sessiz reflü hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sessiz reflü nedir?

Laringofaringeal reflü (LPR) aynı zamanda sessiz reflü olarak adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi sessiz kusma sessizce ilerler. Diğer taraftan sessiz reflüde mide içeriği, daha ciddi semptomlar ortaya çıkana kadar fark edilmeden yemek borusuna, boğaza, hatta burun pasajlarına geri akar.





Sessiz reflü belirtileri

Sessiz reflü nadiren semptomlara neden olur. Asemptomatik reflü hastalarının çoğunda mide yanması görülmez.

1. Boğazınızda acı tat hissetme

2. Boğaz ağrısı ya da boğazda yanma hissiyatı

3. Yutma güçlüğü

4. Kısık ses

5. Boğaz akıntısıyla öksürük

Sessiz reflü nasıl önlenir?

Sessiz reflüden muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen önce doktorunuza danışın. Sessiz reflüye yol açabilecek alışkanlıkları da hayatınızdan bir şekilde çıkarmanız gerekecek.

- Yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeyi ve bir şeyler tüketmeyi bırakmalısınız.

- Uyurken başınızı yüksekte tutmalısınız.

- Tetikleyici gıdaları tanımlayın ve sınırlayın ya da ortadan kaldırın. Bunlar genel olarak çikolata, baharatlı yiyecekler, turunçgiller, kızarmış yiyecekler, domates bazlı yiyeceklerdir.