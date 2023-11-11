Geceleri uyuyamayanlar denesin! Bu besinler deliksiz saatlerce uyutuyor

Uyku bozukluğunuz varsa dikkat! Geceleri uyuyamıyorsanız size iyi gelecek olan besinleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz..

1. Muz: Uyku üzerinde olumlu etkisi olan amino asit triptofan içeren muz, serotonin, melatonin gibi uyku hormonları üretimini destekler. Muz aynı zamanda kasların gevşemesine yardımcı olan potasyum ve magnezyum minerallerini de içerir.

2. Badem: Badem, içeriğindeki magnezyum ve melatonin ile uyku ritminizi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bir avuç badem yemek uyku kalitenizi artırır.

3. Süt: Süt, içerdiği aminoasit triptofan sayesinde uykunuzdaki iyi süreci destekler. Süt ayrıca rahatlamayı destekleyen ve uyku kalitesini artıran kalsiyum ve B vitaminlerini de içerir.

4. Yoğurt: Yoğurt, probiyotik özelliğinden dolayı bağırsak sağlığını düzenler. İyi bağırsak sağlığı uyku düzeninizi etkileyebilir. Yoğurt ayrıca kalsiyum ve magnezyum minerallerini de içerir.





5. Somon: Somon, uyku kalitesini artıran omega-3 yağ asidi içerir. Somon ayrıca B6 vitamini ile birlikte magnezyum gibi uykuyu destekleyen besinleri de içerir.

6. Tam tahıllar: Tam tahıllar karmaşık karbonhidratlar içermektedir ve uyku için de önemli enerji kaynaklarından birisidir. Yulaf ezmesi özellikle uyku ritminizi düzenlemenize yardımcı olmaktadır.

7. Bal: Bal, düşük glisemik indeksine sahip doğal bir şeker kaynağı olarak bilinir. Bununla birlikte uyku için gereken triptofanın beyne geçişini de kolaylaştırır, aynı zamanda melatonin üretimini uyarır.

Diyetin uyku üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmayın. Şayet uyku sorununu sürekli olarak yaşıyorsanız, bir uzmana danışmanızda fayda vardır.