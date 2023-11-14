EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin! 4500 gün primle erken emeklilik kapısı böyle aralanacak

EYT'den faydalanamayanlara müjdeli haber geldi. 1999 emeklilik yasası öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bakılmadan emekli olma hakkı alabilecek. 3 milyon vatandaş emeklilik hakkı verilen yıllara bakılarak bu rakam artış göstermesi hedefleniyor. İşte hesap tablosu haberimizde.

Prim ve yaş şartının tamamlanmasıyla beraber EYT'lilerin emeklilerin şartlarını tamamlamalarıyla beraber toplam rakamın 5 milyona yaklaşması tahmin ediliyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesi içeriğine bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartından yararlanabilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar kanun üzerinde yer alan şartlara bakılacaktır. Bu durumla beraber kişilerin kazanılmış hakları korunacak. Hak kazanılması için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısıyla şartların bir arada uygulanması gerekiyor. Bu sigortalılar ise EYT kapsamında bulunuyor.

EYT'Lİ OLAMAYANLAR NE YAPACAK?

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olarak çalışanlar,

Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını tamamlamak

7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların prim ödemesinde bulunmak.

25 yıldan beri sigortalı bulunmak

5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlara uygunluk.

01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması.





REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Çalışanların enflasyondan korunması için devre alınırken olası kur, fiyat hareketliliklerine karşı koruyarak mağdur olmamaları için hayata geçirilen uygulama refah payı, işçi, memur ve emeklilerinin aldığı maaşla enflasyon oranıyla hesaplanıyor.

İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI

01.05.2008 - 31.12.2035 - 58 - 60 - 7200

01.01.2036 - 31.12.2037 - 59 - 61 - 7200

01.01.2038 - 31.12.2039 - 60 - 62 - 7200

01.01.2040 - 31.12.2041 - 61 - 63 - 7200

01.01.2042 - 31.12.2043 - 62 - 64 - 7200

01.01.2044 – 31.12.2045 - 63 - 65 - 7200

01.01.2046 – 31.12.2047 - 64 - 65 - 7200

01.01.2048 -------------- 65 - 65 - 7200