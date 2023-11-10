Erken emeklilikte Bakanlık uyarısı! Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Erken emeklilikte Bakanlık uyarısı! Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Emekli olmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği belirtildi. Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlar için tüm detaylar...

Bakanlık'tan gelen açıklamalarla beraber fiili hizmet süresi zammı içeriğinde işkollarının değişmediği kanun maddesinde bulunan yeraltı işyeri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı hakkında açıklandı. 

erken emeklilik

Bakanlığın yayınladığı erken emeklilik listesine, öğretmen, havacılık, kamu ve sağlık sektörlerinde çalışanlar dahil edilirken bu meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanındığı haberlerin gerçek olmadığı bilgisi verildi. Anayasa Mahkemesi üzerinden AB ve gelişmiş ülke uygulamalarıyla iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmelerinde ki faktörler dikkate alındı. 

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