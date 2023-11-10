Erken emeklilikte Bakanlık uyarısı! Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Emekli olmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği belirtildi. Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlar için tüm detaylar...