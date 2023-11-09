Erken emekli olmak isteyenlere 6 yıl detayı! Az primle hemen emeklilikte yeni pencere

Tam 6 yıl erken emekli olabileceksiniz! İşte yapmanız gereken...

SGK'nın yaptığı son düzenlemeyle 2000 sonrası sigortalı olan vatandaşlar için erken emeklilik koşulları değiştirildi. Buna göre 2000'den sonra ilk kez sigortalı olanlar, normal emeklilik yaşlarını 6 yıl öne çekebilecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların belirli prim gün sayısına ulaşmış olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru sürecini tamamlamaları ve gerekli şartları sağlamaları gerekiyor.

Düzenleme özellikle uzun yıllar çalışan ancak emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Hem kadın hem erkek sigortalılar bu avantajdan yararlanabilecek.





Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması sayesinde de emeklilik hakkı erken yaşlarda kazanılabiliyor. Örneğin kadınlar 3 çocuk için toplam 6 yıl prim kazanabiliyor. Böylece emeklilik yaşları erkene alınıyor.

Aynı şekilde erkekler de askerlik görevi sürelerini borçlandırabiliyor. Bu sayede prim gün sayısı artırılarak emeklilik hakkı öne çekilebiliyor.

Son düzenlemeyle beraber 2000 sonrası ilk kez sigortalı olanların yanı sıra, doğum ve askerlik borçlanmalarından yararlanan vatandaşlar da erken emeklilik avantajından faydalanabilecek.