Emekli maaş ödeme tarihleriyle ilgili SGK'dan flaş açıklama! Listeye bakıp hemen öğrenin

Emekli vatandaşlar bu konuyu araştırıyor! Ödeme takvimi mi değişti? Tüm detaylar haberimizde.

SGK emekli maaş tarihleriyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı! Tahsis numarasına göre kontrol edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının ödeme takviminin değiştirildiği iddia edilmişti ancak SGK tarafından yapılan açıklamalar bu iddiaları yalanladı. SGK emekli maaşlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; '7 Kasım tarihinde emekli maaş tarihlerinin değişmesi ile ilgili bazı haberler yapıldığı için bu açıklamaya gerek görülmüştür. İlgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiği ile ilgili haber yapılsa da maaş tarihlerinde değişiklik yapılmadı. SGK emekli maaşı alan vatandaşlara önceki aylarda yapıldığı gibi aynı tarihlerde ödemelerini yapacak. Emekli maaş tarihlerinin değişmesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor.' Yapılan açıklama kapsamında tahsis numarası sonuna göre SSK emeklisi maaşları şu tarihlerde yatıyor;





-Tahsis numarası sonu 9 olanlar ayın 17. günü, tahsis numarası sonu 7 olanlar ayın 18. günü, tahsis numarası sonu 5 olanlar ayın 19. günü, tahsis numarası sonu 3 olanlar ayın 20. günü, tahsis numarası sonu 1 olanlar ayın 21. günü, tahsis numarası sonu 8 olanlar ayın 22. günü, tahsis numarası sonu 6 olanlar ayın 23. günü, tahsis numarası sonu 4 olanlar ayın 24. günü, tahsis numarası sonu 2 olanlar ayın 25. günü, tahsis numarası sonu 0 olanlar ayın 26. günü maaşlarını alıyor.

Bağ Kur emeklisi vatandaşların maaşları şu tarihlerde yatıyor;

-Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar ayın 25. günü; tahsis numarası sonu 3,1 olanlar ayın 26. günü; tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar ayın 27. günü; tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar ayın 28. günü emekli maaşlarını alıyor.