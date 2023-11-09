El ve ayaklarında karıncalanma olanlar dikkat! Masum değil, o hastalıkların belirtisi!

Obezite ve diyabet gibi hastalıklar nörolojik hastalıkların yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına da neden oluyor. Ellerde ve ayaklarda karıncalanma sıklıkla kolları, bacakları, elleri ve ayakları etkileyen sinir bozukluklarıyla (nöropati adı verilen) ortaya çıkar. Ellerde ve ayaklarda karıncalanma nüfusun yüzde 10'unda görülür. Nörolog Prof. Dr. Murat Aksu,el ve ayaklarda karıncalanma hakkında sıkça sorulan sorulara yanıt verdi..

Nörolojik bozukluk vakaları neden artıyor?

Bunun temel nedeni ise obeziteye bağlı diyabetin artmasıdır. Toplumda obezite sorunu arttıkça nörolojik bozuklukların görülme sıklığı da artıyor. Ayrıca başta B12 vitamini olmak üzere vitamin eksikliği ve bağışıklık sisteminin anormal çalışması gibi faktörler de nörolojik bozukluklara neden olabilir.

El ve ayaklarınızdaki uyuşma günlük yaşamınızı nasıl etkiler?

El ve ayaklarda oluşan karıncalanma yaşam kalitesini etkiler ve ciddi rahatsızlıklara neden olur. Ayrıca hastalık ilerledikçe fiziksel güç ve duyu kaybı meydana gelebilir. Aslında kas kuvveti veya duyu kaybı meydana gelmeden önce bunun fark edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Karıncalanma ne tür hastalıklara neden olabilir?





Ellerde veya ayaklarda karıncalanma hissi kesinlikle başka hastalıkların belirtisi olabilir. Bunlara diyabet, B12 vitamini eksikliği ve tiroid hastalığı dahildir. El ve ayaklarda uyuşma çoğu zamanlarda bu hastalıkların ilk belirtisidir. Bu nedenle el ve ayaklarınızdaki uyuşukluk geçmiyorsa, bazı durumlarda kötüleşiyorsa veya bazı durumlarda düzeliyorsa doktora başvurmanız gerekir.

El ve ayaklardaki uyuşma genellikle nöropati adı verilen sinir hasarının neden olduğu bir hastalıktan kaynaklanır. Bunun nedeni genetik nedenler, bazı virüsler, bağışıklık sisteminin çalışma şeklindeki farklılıklar, diyabet, guatr, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi hastalıklar veya B12 vitamini veya folik asit gibi bazı maddelerin eksikliği olabilir.

Diyabet: Kontrolsüz diyabet ve süresi nöropatinin en önemli etkenidir. Diyabet çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkar. Ancak bunu yaparsanız ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma, ağrı veya uyuşma gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz.

Tiroid hastalığı: Tiroid hormon düzeylerinin artması veya azalması nörolojik bozukluklara yol açabilir. Bu hastalığın temel nedeni hormon düzeylerinin uzun süre anormal seviyelerde kalmasıdır.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği, sinirlere zarar veren bazı maddelerin kanda birikmesine kadar izlenebilecek semptomlara neden olur.





Karıncalanma ne zaman tehlikelidir?

Uzuvlarda uyuşukluğa ek olarak ağrı, uyuşukluk, diğer duyu kaybı varsa veya uyuşukluğa güç kaybı da eşlik ediyorsa derhal bir nöroloğa başvurmalısınız. Ayrıca önceden var olan karıncalanma hissinin artması, niteliğinin değişmesi veya farklı yerde hissedilmesi de tıbbi müdahale gerektiren özelliklerdir.

Nasıl tedavi edilir?

Ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma hissi hissediyorsanız mutlaka bir nöroloğa başvurmalısınız. Sinir ve kas fonksiyonlarını ve fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek için bazı kan testlerine ve elektromiyografiye ihtiyacınız olabilir. Bu testler öncelikle tanıyı doğrular ve tedavi planı oluşturur.

Tedavi genellikle nedene dayanmaktadır. Bu, hastalık semptomlara neden olduğunda karıncalanma hissinin tedavi edilmesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda, arızalı bir bağışıklık sistemi ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olduğunda da düzenlenir. Karıncalanma bir maddenin eksikliğinden kaynaklanıyorsa, o maddenin takviyesine yönelik tedavi uygulanır.