Ehliyet alma yaşı düştü! Milyonlarca kişi bayram edecek: İşte yeni yaş sınırı

Öğrencilerin beklediği sevindirici haber nihayet geldi. Artık lise çağındaki öğrenciler de araçlarıyla okula gitme imkanına sahip olabilecekler. Çünkü B1 ehliyet yaş sınırı düşürüldü. İşte detaylar.

Her lise öğrencisinin büyük hayallerinden biri okula kendi aracıyla gitme fırsatına sahip olmaktır. Ancak ülkemizde ehliyet alabilme yaşının 18 olması, bu hayali birçok liseli için ulaşılmaz kılıyordu. Ancak şimdi bu durum değişiyor.

Bilindiği gibi, kısa bir süre önce ehliyet kategorilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Ehliyetler çeşitli sınıflara ayrıldı ve B kategorisindeki bazı ehliyet türlerinin yaş sınırı 18'in altına çekildi.

Birkaç yıl öncesine kadar otomobiller için tek bir ehliyet türü olan B sınıfı ehliyet, sürücülere manuel veya otomatik fark etmeksizin otomobil ve kamyonet tipi araçları kullanma yetkisi veriyordu.





Otomobil çeşitliliğinin artması ve elektrikli araçların hayatımıza girmesi, bazı şartların değişmesine neden oldu. Artık B sınıfı ehliyetin altında birçok alt kategori bulunuyor. Bu sayede 18 yaşın altındaki gençler de otomobil tipi araçları kullanabiliyorlar.

Şimdi 18 yaşın altındaki gençlere verilen B1 ehliyetinin kullanım alanlarına bir göz atalım. Bu sayede artık 16 yaşındaki öğrenciler bile otomobil tipi araçları kullanabilecekler.

Ehliyetlerdeki son düzenlemelerle belirli bir motor gücünün altındaki elektrikli araçlar, artık 16 yaş ve üzerindeki gençler tarafından B1 ehliyetiyle kullanılabilecek.

Bu ehliyete örnek olarak, Citroën Ami gibi düşük motor gücüne sahip elektrikli araçları gösterebiliriz. Kısacası, liseli öğrenciler bile B1 ehliyeti ile bu tür araçları kullanabilecekler.

Belki de önümüzdeki dönemde yüksek motor gücüne sahip araçlar için yaş sınırı 16'ya indirilir. Bunun nasıl bir gelişme göstereceğini zamanla göreceğiz.