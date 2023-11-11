e-Devlet'ten hakkınız var mı hemen kontrol edin! Hane başı 5.097 TL ödeme yapılacak

Ödemeler bu tarihte hesaplara yatmaya başlıyor! 5 bin 97 TL yatacak! Tüm detaylar haberimizde.

Hak sahiplerinin hesaplarına 5 bin 97 TL ödeme yatacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAK SAHİPLERİNE 5 BİN 97 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Hak sahiplerinin ödemeleri yatmaya başladıktan sonra Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 500 bin kişiden fazla kişiye yattığı bilinen evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da 5 bin 97 TL olarak hesaplara yatacak. Ödemeler her ayın 15. gününden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlıyor.





Ocak ayında maaşlara yapılacak zamlar doğrultusunda evde bakım maaşlarının da 7 bin TL üstüne çıkması bekleniyor. Evde bakım maaşları ile ilgili sorgulama işlemleri e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazıp arattıktan sonra yapılabiliyor.