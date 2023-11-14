Dışişleri Bakanlığı personel alımı başlıyor! Başvurular bugün başladı: İşte aranan şartlar

İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlarken şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı. Başvuru yapacak adayların tüm merak ettikleri haberimizde yer almaktadır.