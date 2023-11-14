Dışişleri Bakanlığı personel alımı başlıyor! Başvurular bugün başladı: İşte aranan şartlar
Dışişleri Bakanlığı 55 personel alımı başlarken gerekli şartlar açıklandı. 13 Kasım tarihinde başlayan başvurular için gerekli bilgiler resmi internet sayfasından yayınlandı. İşte personel alımına dair detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer alan şartlara uygunluk
-18 yaşını tamamlamış olmak
-28 yaşını doldurmamış olmak
-2022 KPSS sınavından P94 puan türünden 70 puan almış olmak
-Erkek adayların askerlikle bağının bulunmaması
-Pozisyonlar üzerinden özel şartlara uygunluk
-Daha önceden yapılan meslekler üzerinden ihraç edilmemiş olmak
-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmalara uygunluk
-Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç
-Adaylar yalnızca bir pozisyon üzerinden başvuruda bulunabilir. Aksi durumda başvurular geçersiz kabul edilecektir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
-Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki şartlara uygunluk
-Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması
-Son başvuru tarihiyle beraber silahlı güvenlik kartının bulunması
-Vardiyalı çalışabilmek
-Erkekler için 170 cm boy kadınlar için ise 160 cm boya sahip olmak
ŞOFÖR ALIM ŞARTLARI
-Ortaöğretim mezunu olmak
-Yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesinin olması
-Eski tip ehliyetlerde ise E sınıfı sürücü belgesi olması
-SRC2 belgesinin olması
-Psikoteknik belgesinin olması
-Görevini yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması