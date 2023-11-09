Dilan Polat'ın gizli paralarını götüren isme suçüstü! Apar topar içeri atıldı

Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme! Mustafa Özalp de yakalandı! İşte ayrıntılar...

Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medya hesaplarını yöneten ve onlarla yakın ilişkisi olan Mustafa Özalp tutuklandı. Polat çifti, uzun süredir vergi kaçırma, kara para aklama ve şans oyunları düzenlemek gibi suçlamalarla adli süreç yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda 24 kişiyle birlikte Polat çifti de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından Dilan ve Engin Polat tutuklanmış, diğer şüpheliler de çeşitli suçlamalarla adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.





Polat çiftine yakın olduğu öne sürülen ve sosyal medya hesaplarını yöneten Mustafa Özalp'in de aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Mustafa Özalp'in sanal bahis kayıtlarına ulaşıldı ve Polat çiftine ait iç mesajlaşma kayıtlarını sildiği iddia edildi.

Mustafa Özalp ifadesinde, kız arkadaşı Kübra Doğan ile birlikte Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirasını kaçırmaya çalıştığını itiraf etti. Bunun üzerine Mustafa Özalp hakkında mal varlığının kaynağını gizlemek, örgüte üye olmak, vergi kaçırma ve yasadışı bahis suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yeni deliller ve itiraflar ortaya çıkmaya devam ederken, Polat çiftiyle ilişkisi mercek altına alınan Mustafa Özalp'in tutuklanmasıyla birlikte süreç yakından takip edilecek.