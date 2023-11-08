Dilan Polat'a özendi, altından aynı işler çıktı! Ünlü avukattan Özlem Öz hakkında şok açıklamalar

İkinci bir Dilan Polat vakası mı geliyor? Feyza Altun, Özlem Öz hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul'un tanınmış ailelerinden biri olan Özlem Altınok Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftinin mali durumu ve sosyal medya etkinlikleri, son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin benzer bir dava sürecinden geçtikten sonra, çiftin yaşam tarzı ve finansal başarısı merak konusu oldu. İşte detaylar:

Avukat Feyza Altun, Dilan Polat ve Engin Polat'ın dava sürecindeki önemli rolünün ardından, Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz çiftinin mali durumunu araştırmaya başladı. Bu süreçte Altun, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftin mali durumunu inceleyen Altun, Özlem Altınok Öz'ün sattığı ürünler ve doktor olan eşi Tayyar Taylan Öz'ün sosyal medya paylaşımlarına odaklandı. Avukat Altun, Tayyar Öz'ün daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza aldığını belirtti.

Özlem Altınok Öz'ün satış gerçekleştirdiği ürünler arasında bebek kremi ve bebek macunu gibi ürünler bulunuyor. Ancak çiftin sadece bu ürünlerle 1 yaş altındaki çocukların kullanımına yönelik bir hayat sürdürdüğü ifade ediliyor, villalarının şatafatlı olup olmadığına dikkat çekiliyor.





Avukat Feyza Altun, çiftin düzenlediği çekilişlerle ilgili de iddialarda bulundu. Altun, çiftin kendi yönettikleri hesapların çekilişlerde kazandığını ve daha sonra kullanıcı isimlerini değiştirdiğini iddia ediyor. Ayrıca, çekilişler için izin alınıp alınmadığının araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Mali detaylara dair dikkat çeken bir başka konu, çiftin kullandığı Range Rover aracının yaklaşık 13-14 milyon lira değerinde olduğu ve 2022 yılında çiftin kozmetik sattıkları firmanın 245 bin TL vergi ödediği. Avukat Altun, çiftin 1 milyon TL kar etmelerine rağmen bu kadar yüksek değerli bir araca sahip olmalarının sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, Dr. Tayyar Öz'ün kliniğinin internet sitesinde yer alan doktorların yabancı isimli olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Tüm bu incelemelerin ardından Avukat Feyza Altun, çiftin gelir kaynaklarını MASAK'a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) incelemesi için etiketledi. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumun ikinci bir Dilan Polat vakası olabileceği ve 2021 yılında kurulan şirketin ardından bu kadar şatafatlı bir yaşama nasıl ulaşıldığını sorguluyor.

Özlem Altınok Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftinin mali durumu ve sosyal medya etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu konu ilerleyen günlerde gündemde olmaya devam edebilir. Özlem Altınok Öz ve Dr. Tayyar Öz çifti, mali durumları ve sosyal medya aktiviteleriyle dikkat çekerken, Avukat Feyza Altun'un incelemeleri çiftin gelir kaynaklarına ışık tutuyor. Araştırma devam ediyor.