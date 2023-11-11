Dilan Polat'a cezaevinde ilk şok! O isteği sonrası uyarı aldı

Gündemde yer alan Dilan Polat olayıyla beraber yeni iddialar ortaya atılırken cezaevine alınan Polat ise ilk ihtarını aldı. İşte tüm detaylar...

Kara para aklama suçundan ötürü Dilan ve Engin Polat çifti cezaevine tutuklu olarak gönderilirken cezaevinden ilk ihtarın geldiği duyuruldu. Sosyal medya üzerinden lüks yaşantısıyla ve marka kıyafetleriyle gündeme gelen Sıla Doğu ve Dilan Polat kardeşler uyarı aldı.

MASAK tarafından hazırlanan rapor üzerine Dilan Polat, Engin Polat ve 12 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle kız kardeşlerin aynı koğuşta olduğu biliniyor. Kız kardeşlerden ise kıyafet istekleri gelmeye başladı. İstek üzerine yönetimden gelen açıklamaya göre, cezaevinde marka, pahalı ve lüks eşyaların olmayacağı cevabı gecikmedi.





Cezaevinde bulunan sınıfsal eşitliği bozacağına inanılarak, pazar malı olması gerektiği aksi hallerde cezaevi kantininden alınacağı bilgisi verildi. Günlük 750 TL harcama limiti olan Polat ayda sadece 3 bin TL değerinde harcama yapabilecek.