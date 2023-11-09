Dilan Polat o isimlere tek tek talimat vermiş! Her şey polisler şirketteyken olmuş!

Dilan Polat o isimlere tek tek talimat vermiş! Her şey polisler şirketteyken olmuş!
Dilan Polat'ın konuşmaları ortaya çıktı. Dilan Polat gerçeği nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

'Kara para aklama'sı sebebi ile soruşturmada olan Polat ailesi ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Yapılan telefon görüşmesi nedir? Tüm detaylar haberimizde.

DİLAN POLAT'IN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Dilan Polat'ın telefon görüşmesi ortaya çıkarıldı. 'Kara para aklama' suçu sebebiyle soruşturma başlatılan Dilan Polat emniyette ifade verdi.yalı çapkını

Güzellik sahibi olan hakkında tutuklama kararı alınan Dilan Polat'ın şirketlerine baskın gerçekleştirildi. Dakikalar süren telefon görüşmesi ise ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Engin- Dilan Polat çiftinin 'suç örgütü kurma, yönetme', 'yasadışı bahis', 'suçtan kaynaklı mal varlığı aklama', 'vergi usul kanunu muhalefeti' suçlarından ötürü tutuklama kararı alındı. Pazar sabahı cezaevine götürülen Dilan Polat'ın öncesinde emniyette verdiği ifade çıkarıldı. 31 sayfalık olan ifadede şirketlere yapılan baskın esnasında çalışanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ortaya çıkarıldı. Tutanakta çalışan Burcu Gülen ile geçen konuşmanın şu şekilde olduğu belirtildi: 'Grupları komple sil temizle hepsini.' şeklinde talimatta bulunulduğu ortaya çıktı.

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