Çatkapı gelen misafirlere pratik hazırlanan magnolia tarifi! Sadece 8 malzemeyle yapılıyor

Hafif ve sütlü tatlı arıyorsanız 'Magnolia'yı tercih edin. Çeşitli tatlarda yapılabilen bu tatlı herkesin sevdiği ve yemekten keyif aldığı atlı gibi görünüyor. Bu tatlının hazırlanması oldukça kolaydır, dolayısıyla çok fazla malzemeye de ihtiyaç yoktur. Bu yazımızda sizlerle hem lezzetli hem de mükemmel bir çilekli magnolia tarifi paylaşacağız.

Çilekli Magnolia Tarifi

Malzemeler:

1 bardak toz şeker

2 yumurta sarısı

1 kahve fincanı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 litre süt

200 ml sıvı krema

2 paket Burçak bisküvi

Çilek





Yapılışı:

Çilekli magnolia hazırlamak için ilk olarak uygun bir tencereye toz şekeri, yumurtanın sarısını, mısır nişastasını, unu, vanilyayı ve sütü koyup her şeyi iyice karıştırmaya başlayın. Daha sonra pudingi ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Puding piştikten sonra soğumaya bırakın. Muhallebi yeterince soğuduktan sonra 200 ml'lik ıvı kremayı muhallebinin üzerine ekleyip iyice karıştırmaya başlayın.

Magnolialar bir bardakta servis edilmelidir. Bardağı hazırladıktan sonra burçak bisküvileri küçük parçalara ayırmanız gerekiyor. Bunu yapmak için kurabiyeleri ezelim. Daha sonra kavanozun dibine ezilmiş bisküvileri yerleştirin. Yerleştirdikten sonra çilekleri dilimleyip bardağın kenarına dizin.

Bisküvilerle çilekleri yerleştirdikten sonra bardağın üstünü boşaltıp, hazırlanan pudingi dökün. Daha sonra kalan ezilmiş bisküvileri tatlının üzerine yerleştirin. Son olarak çilekli magnoliaları buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Çilekli Magnolia'nın tadını çıkarırken beğeninize göre süsleyebilirsiniz.