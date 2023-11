CarrefourSA'da dev indirim var! Bu ürünler yüzde 20 indirime girdi: Duyan kilo kilo alıyor

Kasım ayına özel kampanyalar gelmeye devam ederken CarrefourSA'da özel indirimler uygulandı. Yüzde 23'e varan indirimler başlarken seçili ürünlerde yoğun ilgi gösterildi.

Kırmızı et fiyatlarının rekor seviyelerine yükselmesiyle tüketiciyi et tüketiminden uzaklaştırılarak ekonomik durumdan ötürü et alımı zorlaşıyor. CarrefourSA'da vatandaşların parasını cebinde bırakacak kırmızı et alım fırsatı verildi.

CarrefourSA, bu indirim kampanyasından sadece CarrefourSA kart sahipleri faydalanabilecek. Kartını kullanarak alışveriş yapılarak müşteriler, kırmızı et ürünlerinden indirimden yararlanır. İndirimli et ürünlerinde dana eti, kuzu eti, tavuk eti gibi farklı çeşitler bulunuyor.





CarrefourSA kart sahibi olmaları ve kampanya zamanında alışverişlerini bu kart ile yapmaları gerekir. Marketin müşterilerine daha uygun fiyatlarla et alabilme fırsatı sunarak kasım ayına özel imkan verildi.