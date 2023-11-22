Çarpan meteor Clio'yu delip geçti!

Renault Clio'nun, bir meteor nedeniyle tavanında 20 inçlik bir yarık oluştu. Polis onu kapıyı çalarak uyandırana kadar sahibinin hiçbir fikri yoktu. İşte detaylar...

Strazburg'da bir arabanın tavanında bulunan garip deliğin olası nedeni olarak bir meteorit gösteriliyor. Delik, 20 Kasım Pazartesi sabahı saat 7:00 sularında bölgede yüksek bir 'patlama' sesi duyulmasının ardından park halindeki bir arabada bulundu. Acil durum servisleri, uzaydan gelip gelmediğini anlamak için testler yapmak üzere arabanın içinde bulunan küçük bir taşı çıkardı.

BFM Alsace'a konuşan komşu Rachid, "Saat 7:00'den hemen önce yüksek bir patlama sesi duyduk. İlk başta çöpçülerin bir şey düşürdüğünü ya da askeri bir şey olduğunu düşündüm" dedi.

İtfaiye ekipleri, arabadan çıkan duman nedeniyle yapılan ihbar üzerine saat 07:40'ta olay yerine ulaştı. Yüzbaşı Matthieu Colobert AFP'ye yaptığı açıklamada, "Olay yerine vardığımızda, arabada tavandan, iç kısımdan ve aracın deposundan geçen yaklaşık 50 cm çapında nispeten büyük bir darbe gözlemledik" dedi.

Çarpmanın bir meteoritten kaynaklandığından şüphelenen acil servisler radyoaktivite izleri aradı ancak hiçbirine rastlanmadı. Yüzbaşı Colobert, "Deliği açan nesneyi bulamadık. Ya çok küçük olduğu için bulamadık ya da çarpma sonucu cisim parçalanıp toza dönüştü. Bir çakıl parçasıyla ilgili bazı şüphelerimiz var" dedi.

Aracın haznesinde bulunan çakıl parçası yaklaşık iki santimetre genişliğinde ve analiz için gönderildi. Bir polis sözcüsü "Yaklaşık bir fındık büyüklüğünde, çok hafif ve yanmış oduna benziyor. Yüksek hızda fırlatılan bir bilye bile hasara neden olabilir. Ancak bunun uzaydan gelen bir cisim olduğunu kesin olarak söyleyebilmek için hâlâ kanıta ihtiyacımız var" dedi.

Gökyüzü gözlem kuruluşu Vigie Ciel, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada 'çakıl parçasının' görünümünün "bir meteoritin özelliklerine sahip olmadığını ve boyutunun çatıdaki deliğe uymadığını" söyledi.