C vitaminini kozmetikte aramayın! Doğal C vitamini bu meyvede: Cilde ışıltı veriyor

Her yaşta genç cildi korumak, cilt bariyerini güçlendirmek adına beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü genç bir cildin korunması için cilt bakımı tek başına yeterli değildir. Cildinizi de bu anlamda içten beslemelisiniz. Cilt sağlığı üzerinde yüzde 100 olumlu etkisi olan bir takım meyveler var. Hurma da bunlardan biri. Gerçek bir gençleşme iksiri hurmadır. Hurma hem kuru hem de meyve şeklinde yenebilir.

Cennetin meyvesi olarak da bilinen hurma sağlığınıza da son derece faydalıdır. Hurma meyvelerini genel olarak kurutulmuş olarak tüketmeye alışık olsak da çiğ olarak da tüketilebilmektedir.

Hurma olarak bilinen meyve daha çok Orta Doğu ile Kuzey Afrika mutfağında yaygın olarak bulunur ve sağlık açısından pek çok faydası vardır.

Hurma doğal şeker açısından zengindir. Bu durum onu hızlı enerji aynağı yapar. Hurma özellikle sporcular tarafından da tüketilir.

Hurma, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekler. bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Hurma şekerin yerine doğal tatlandırıcı şeklinde de kullanılır. Hurma potasyum, magnezyum, bakır ve manganezin yanı sıra demir ve B vitamini de içerir.





Hurma flavonoidler, karotenoidler, fenolik asitler gibi antioksidan bileşikler içerir. Bu antioksidanlar oksidatif stresle savaşarak çeşitli hastalıkların önlenmesi konusunda yardımcı olur.

Hurmanın düşük glisemik indeksi, dengeli kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir ve bu da onları diyabet dostu bir atıştırmalık haline getirir.

Hurmadaki lif, potasyum, diğer antioksidan içeriği kalp sağlığını destekleyebilir. Ayrıca hipertansiyon riskini azaltabilir. Hamilelik sırasında ve doğumu kolaylaştırmak için tarihlerin önerildiği durumlar vardır. Bazı araştırmalar belirli tarihlerin doğumu kolaylaştırmada etkili olduğunu gösteriyor.

Ancak hurmanın enerji içeriği yüksektir, bu nedenle çok fazla tüketilmesi kilo alımına neden olabilir. Şeker hastalarının ve kilosunu kontrol etmek isteyenlerin hurmayı dikkatli tüketmesi gerekiyor. Hurma tüketirken sağlığınıza ve beslenmenize uygun olup olmadığını belirlemek için doktorunuza danışmanız her zaman en doğrusudur.

Hurmanın cildinize faydaları oldukça geniştir çünkü hurma cilt sağlığını destekleyen çok sayıda itamin ve mineraller bakımından zengindir. İşte hurmaların cildiniz için bazı olası faydaları..





Antioksidan özellikler

Hurma antioksidanlar açısından zengindir. Esas olarak A, C, E vitaminleri ve flavonoidler içerir. Bu antioksidanlar erken yaşlanmaya sebep olan serbest radikaller ile savaşarak cildinizin daha genç görünme durumuna yardımcı olur.

Nemlendirici etki

Hurma doğal şeker ve diyet lifi açısından zengindir. Bu bileşenler cildin üzerinde hafif nemlendirici etkiye sahiptir ve cildin dolgun ve pürüzsüz görünme durumuna yardımcı olmaktadır.

Cildi onarır

Hurma, cildin yenilenmesi ve onarılmasına yönelik gerekli olan B vitaminlerini içerir. Niasin (B3 vitamini) özellikle lekelerin giderilmesine ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur.

Cilt elastikiyetini artırın

C vitamini kolajen üretimi destekler ve cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur. Hurma mükemmel C vitamini kaynağı olarak tanımlanır.

Hurmanın anti-inflamatuar özellikleri ciltteki kızarıklığın ve şişliğin azaltılmasına yardımcı olur, bu da onları özellikle sivilce gibi inflamatuar cilt problemlerinde etkili kılar.





Doku onarımı

Hurmada potasyum, magnezyum gibi mineraller vardır. Cilt dokusunun onarılmasında ve canlılığının korunması durumunda önemli rol oynar.

Ekili güneş koruyucu

Hurmadaki bazı bileşiklerin UV ışınlarına karşılık koruma sağlayabileceği ve cildin güneşten kaynaklanan hasara karşı direncini artırabileceği ileri sürülmüştür.

Hurmanın diyetinize dahil edilmesinin yanı sıra, hurma ekstraktının doğal cilt bakım ürünlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak cilt üzerindeki doğrudan etkisi kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden cildinizde kullanmadan önce test etmenizi öneririz.

Dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı, düzenli uyku, stresin iyi yönetimi ve doğru cilt bakımı şeklindeki yaşam tarzı faktörlerinin de sağlıklı cilt için çok önemli olduğunu unutmamalıyız.