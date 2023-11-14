Buzdolabında çürüyen sebze ve meyvelere son! Tek bir yöntem haftalarca taptaze kalmasını sağlıyor

Buzdolabında çürüyen sebze ve meyvelere son! Tek bir yöntem haftalarca taptaze kalmasını sağlıyor
Buzdolabında bir süre sonra bozulan sebze ve meyvelerin korunması için o yöntemlerin uygulanması isteniyor. Çürümenin önüne geçmek için o yöntemler kullanılıyor. İşte detaylar...

Uzun ömürlü sebze ve meyvelerin korunması için yapılması gerekenler araştırılıyor. Farklı yöntemler yer alırken doğru saklama şartları merak ediliyor. İşte buzdolabında çürüyen meyvelere son verdiren yöntemler...

sebze ve meyve saklama

SEBZE VE MEYVE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

-Buzdolabında sebze ve meyve saklamak çürümeyi öne çekiyor. Bu nedenle meyvelerin buzdolabında meyve sebzeler için ayrılan alanda bekletilmesi gerekiyor.

-Sebzelerin çürümesini engellemek için sirkeli su ile bolca yıkanması gerekiyor. Sirke antimikrobiyal özellikler sayesinde çürüme önlenir.

-Oksijen kesici paketlerde saklanmasıyla çürüme süresi uzatılıyor.

-Saklama koşullarına dikkat edilirken uzun süre taze edilir. Karanlık bir yerde, kuru ve serin ortamda bekletilir. 

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