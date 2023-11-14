Buzdolabında çürüyen sebze ve meyvelere son! Tek bir yöntem haftalarca taptaze kalmasını sağlıyor

Buzdolabında bir süre sonra bozulan sebze ve meyvelerin korunması için o yöntemlerin uygulanması isteniyor. Çürümenin önüne geçmek için o yöntemler kullanılıyor. İşte detaylar...