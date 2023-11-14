Bunu yiyen günden güne yaşlanıyor! Sürekli tüketilen o besin gençlik düşmanı çıktı

Genç ve sağlıklı görünmek için püf noktalar araştırılırken bunu tüketen herkesin hızlı yaşandığı belirlendi. Dış görüntü etkilenirken bunu tüketenler ise kalp hastalıkları, şeker, sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor.

Sağlıklı yaşam için dikkat edenlerin çoğu ekmek tüketimini bıraktı. Karbonhidrat bulunmayan diyetler eskiye bakılarak daha çok yoğun görmektedir. Sağlıksız besinlerin tüketmeyi bırakan kişilerin hayatında ne gibi değişiklik olacağı araştırılıyor. İnsanların un bazlı ürünleri yemeyi bırakırken devamında nelerin değiştiği görülüyor.

BEYAZ VE ESMER EKMEK

Ekmek tüketiminin kısıtlanması gerekirken tam buğday, çavdar ya da tam buğday unundan yapılan ekmeklerin sağlıklı olduğu söyleniyor. 20. yy. un ve maya değişirken yoğun enerji ve katkı maddelerinde bulunuyor. Cillte bulunan aknelerin ekmekte bulunan gluten neden olurken vücut ise salgılanmaz.





SİNDİRİM PROBLEMİ

Gluten, sindirim sorunlarına neden olurken tam tahıllı ekmek, önemli bir element olurken lif barındırır ve un ürünlerinde yer almaz. Gün içerisinde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük kullanım için yeterli olur. Meyve ve sebze tüketiminde 14 elma, 21 havuç, 25 domates ya da 5 adet salatalık yenmesi öneriliyor.

Ekmek yemenin zararları fazlasıyla varken tüketilen miktara göre değişir. Tip ve bireysel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bakılarak değişiklik görür. Genel olarak rafine edilen beyaz undan yapılan ekmek türlerinde sağlık problemleri ortaya çıkartılıyor.

KALP KRİZ RİSKİ

İşlenen karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidini artırırken bu durum ise kalp krizi riski artış gösterir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketimlerinde tam tersine döner ve kolesterol seviyesi düzene girerek kalp hastalıkları azalır.