Bu tarifi belkide ilk kez duyacaksınız! Ballı orman kebabı sofraların sultanı olacak

Sofralarınıza muhteşem bir lezzet katmaya hazır olun! Ballı orman kebabının sırlarını keşfedin. İşte, nefis tarifi ve püf noktalarıyla ballı orman kebabı...

MasterChef İlhamlı: Ballı Orman Kebabı Tarifi ile Sofralarınıza Lezzet Şöleni

MasterChef programındaki şeflerin dahi ilgisini çekebilecek özel bir yemek tarifiyle karşınızdayız! Ballı Orman Kebabı, özel davetlerden kutlama yemeklerine kadar her ortamda lezzet şöleni yaşatmaya aday. İçinde barındırdığı çeşitli sebzeler ve et çeşitleriyle tanınan orman kebabını daha da özel kılan bu tarif, ballı dokunuşlarla damakları şenlendiriyor. Gelin, bu enfes tarife yakından bakalım.

Lezzet Şöleni: Ballı Orman Kebabı Tarifi Sizi Bekliyor!

Sofralarınıza şeflerin bile kıskanacağı bir lezzet katmaya ne dersiniz? İşte, özel davetlerinizin veya aile yemeklerinizin yıldızı olacak Ballı Orman Kebabı tarifi!

500 gram kuşbaşı kuzu etini, tereyağında kavurarak başlayın ve et suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından sırasıyla soğan, sarımsak, patates, havuç ve biberi ekleyin, hepsini kısık ateşte kavurun.

Un ekleyerek biraz daha çevirdikten sonra domates, bezelye ve kekiği ilave edip karıştırın. 5 su bardağı suyu ekledikten sonra ocağın altını kısın ve tuz, karabiber ve bal ekleyerek pişirmeye bırakın.

Kebap lezzetini tamamladıktan sonra maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu enfes tarifin malzemeleri ise şu şekilde:

- 500 gram kuşbaşı kuzu eti

- 3 yemek kaşığı bal

- 2 adet soğan

- 5 su bardağı su

- 1 adet havuç

- 3 diş sarımsak

- 1 su bardağı haşlanmış bezelye

- 2 adet biber

- 2 adet domates

- 1 tatlı kaşığı un

- 2 adet patates

- 1,5 yemek kaşığı tereyağı

- Tuz, karabiber, kekik

Ballı Orman Kebabı tarifiyle sofralarınıza lezzet dolu bir şölen hazırlayın!