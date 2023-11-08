Beş çayının yanına iyi gider! Pratik tarifiyle muhallebili havuçlu kek

Her mevsim en pratik tatlı olan pastanın lezzetinin kışın havuç ve tarçınla farklı bir boyuta ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Tarçınlı Havuçlu Kek'i daha da lezzetli hale getirecek bir tarifle karşınızdayız. Muhallebinin yumuşak tadı ile birleştiren havuçlu ve tarçınlı kek nasıl yapılır? İşte muhallebili havuçlu tarçınlı kek tarifi için detaylar haberimizde…

Kek şüphesiz her yaştan insanın en sevdiği tatlıdır. Hemen hemen her evde çeşit çeşit kekler yapılır. Sizler için gelen misafirlerinizin tarifini merak edeceği yumuşacık bir kek tarifimiz var. İşte detaylar…







KIŞ AYLARINDA ÇAYLARINIZ VAZGEÇİLMEZ EŞLİKÇİSİ OLACAK; İŞTE MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK TARİFİ:

İŞTE MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK TARİFİ:

Hafif kreması, rahatlatıcı tarçın kokusu ve zengin ceviz dolgusuyla bu keki çok seveceksiniz. Çay saatlerinize mutlulukla eşlik edecek...

MALZEMELER:



3 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı rendelenmiş havuç

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özü

Yarım su bardağı çekilmiş fındık (isteğe bağlı)

MUHALLEBİ İÇİN:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

İlk olarak muhallebiyi hazırlamak için süt, nişasta ve pudra şekerini bir tencerede karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Vanilya özü ve tereyağını ekleyip ocağı kapatmadan karıştırın.

Soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir kasede çırpın.

Yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuçları ekleyin ve iyice karıştırın.

Başka bir kapta un, kabartma tozu ve tarçını karıştırın.

Karışıma ekleyin ve bir kaşıkla veya karıştırıcıyla karıştırarak bir hamur elde edin.

İstenirse dövülmüş ceviz de ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

Kekin üstü altın rengi oluncaya ve içine batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirin.

Pastayı fırından soğumaya bırakın.

Daha sonra keki kalıptan çıkarıp üzerine hazırladığınız pudingi dökün.

Havuçlu keki muhallebi ile dilimleyerek servis edebilirsiniz.

İsteğe göre kek dilimini Hindistan cevizi ya da fındıkla süsleyebilirsiniz.

Keyfini çıkarın!