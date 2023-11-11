Ayçiçek yağında dev indirim o marketten geldi! Giden 3-5 tane alıp stok yapıyor
Yemeklerde kızartmalarda vazgeçilmez olarak kullanılan ayçiçek yağı muhteşem bir indirimle satılıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
AYÇİÇEK YAĞINDA ŞOK FİYAT
Ayçiçek yağı fiyat artışlarından en çok etkilenen ürünlerden. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki keskin artış birçok kişinin cüzdanı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmekte. Ayçiçek yağı fiyatlarının hızla artmasının ardından halk, indirim kovalamaya başladı. Ayçiçek yağında yaşanan ciddi fiyat artışının ardından 5 litre ayçiçek yağının satış fiyatı 165 lira yerine 156,75 liraya kadar indi.
Ayçiçek yağının satış fiyatındaki indirim halkın yüzünü güldürdü. 5 litre ayçiçek yağını 156,75 liraya almak istiyorsanız İstegelsin üzerinden sipariş verebilirsiniz. İstegelsin üzerinden sipariş edilen 5 litre ayçiçek yağının perakende fiyatı 156,75 lira oluyor.