Ayçiçek yağında dev indirim o marketten geldi! Giden 3-5 tane alıp stok yapıyor

Ayçiçek yağında dev indirim o marketten geldi! Giden 3-5 tane alıp stok yapıyor
Ayçiçek yağı ihtiyacınız varsa bu haber tam da size göre! O market şok indirimi duyurdu! Detaylar haberimizde.

Yemeklerde kızartmalarda vazgeçilmez olarak kullanılan ayçiçek yağı muhteşem bir indirimle satılıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞINDA ŞOK FİYAT

Ayçiçek yağı fiyat artışlarından en çok etkilenen ürünlerden. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki keskin artış birçok kişinin cüzdanı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmekte. Ayçiçek yağı fiyatlarının hızla artmasının ardından halk, indirim kovalamaya başladı. Ayçiçek yağında yaşanan ciddi fiyat artışının ardından 5 litre ayçiçek yağının satış fiyatı 165 lira yerine 156,75 liraya kadar indi. 

Ayçiçek Yağında Şok Fiyat

Ayçiçek yağının satış fiyatındaki indirim halkın yüzünü güldürdü. 5 litre ayçiçek yağını 156,75 liraya almak istiyorsanız İstegelsin üzerinden sipariş verebilirsiniz. İstegelsin üzerinden sipariş edilen 5 litre ayçiçek yağının perakende fiyatı 156,75 lira oluyor.

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