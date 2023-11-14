Avokadonun bu kullanım alanlarını ilk kez duyacaksınız! Tepeden tırnağa her derde deva

Avokadonun kullanım alanları farklılık gösterirken sadece yemek için değil başka amaçlar içinde tercih edildiği görüldü. İşte avokadonun farklı yöntemleri...

Sevilerek tüketilen avokadonun faydaları saymakla bitmezken sadece yemek için değil maske, losyon gibi aşamalarda da kullanılıyor. İşte avokadonun kullanım alanları haberimizde yer almaktadır.

AVOKADONUN KULLANIM AŞAMALARI

-Cilt için tercih edilen avokadonun yoğun nemlendirici olmasıyla beraber cilt üzerinde maske olarak tercih ediliyor. Yumuşatır ve aynı zamanda antioksidanlarla doludur.

-Saçınızı besleyerek nemlendirirken ezilerek saç maskesi olarak tercih ediliyor. 30 dakika saçta beklettikten sonra şampuan ile yıkanarak durulanır.

-Yağlı içeriğe sahip olan avokadonu vücuda sürülmesiyle nemlendirerek faydaları görülüyor. Ezilen avokado cilde masaj yapılarak uygulanır ve daha sağlıklı görünüme sahip olunur.