Ara tatilde Ankara'da gezilecek en güzel yerler! Aile ve çocuklar için muazzam alanlar

Okullar bu cuma itibariyle ara tatile başlıyor! Peki Ankara'da ara tatilde hangi etkinlikler yapılabilir? İşte cevabı...

13-17 Kasım tarihleri arasında Ankara'da geçireceğiniz ara tatilde unutulmaz vakitler geçirmeniz için sizler için en keyifli aktiviteleri derledik.

Başkent Ankara, hem tarihi ve kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle ara tatilinizi dolu dolu geçirmenizi sağlayacak bir şehir. Müzeleri, parkları ve doğa alanlarıyla hem eğlenebilir hem de yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Uludağ'a giderek kayak yapabilir ve muhteşem manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Kapadokya'nın eşsiz peri bacalarını sıcak hava balonuyla seyredebilirsiniz. Yakın mesafedeki İstanbul'un tarihi yerlerini gezebilir ve lezzetli mutfağının tadına varabilirsiniz.

Ankara sınırları içinde de birçok farklı etkinlik sizi bekliyor. Gençlik Parkı'nda piknik yapıp yürüyüşe çıkabilir, Anıttepe'den Başkentin tüm görkemini izleyebilirsiniz. Beypazarı'nın tarihi dokusunu ve lezzetlerini keşfedebilirsiniz.





Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve diğer müzelerde tarihi eserlere yolculuk yapabilir, sergilerde sanatın gücüne tanık olabilirsiniz. AVM'ler ve alışveriş merkezlerinde arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Böylece hem eğlenip hem öğrenerek dolu dolu geçireceğiniz bir ara tatili planlayabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Keşfedilecek çok yer var, hadi keyifli tatil geçirmeniz dileğiyle!