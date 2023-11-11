Antalya, Adıyaman, İzmir, Kocaeli'de iş arayanlar dikkat! Bakanlık kamu personeli alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş ilanı yayınlandı. Kamu personeli alımı gerçekleştirilirken başvuru şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır.

4 farklı sosyal yardımlaşma vakfı bünyesinde toplam 6 kamu personeli alımı gerçekleşirken başvuruların nasıl yapılacağı ve şartların neler olacağı araştırılmaya başlandı. Büro görevlisi ve sosyal yardım inceleme görevlisi olarak kadro açıkları verildi.

BAŞVURU TARİHLERİ VE KADROLAR

Adıyaman Germencik SYDV bünyesinde 3 Kamu Personel alımı için son başvuru tarihi 13 Kasım 2023

Antalya Gazipaşa SYDV Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi alımı için son başvuru günü 9 Kasım 2023

İzmir Balçova SYDV Büro Görevlisi alımı için son başvuru tarihi 10 Kasım 2023

Kocaeli Başiskele SYDV Sosyal Yardım İnceleme görevlisi alımı için son başvuru tarihi 17 Kasım 2023





BAŞVURU KOŞULLARI

-En az B sınıfı ehliyetin bulunması

-Üniversitelerin 4 yıllık Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerine ait diploma sahibi olmak

-2022 ya da 2023 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak

-Bilgisayar programlarını kullanabilmek

-Vakfın olduğu bölgede ikamet ediyor olmak.

