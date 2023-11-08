Ankaralılara kötü haber! Peş peşe uyarı geldi: Sadece birkaç gün sonra geliyor

Kasım ayının başından itibaren ülke genelinde havalar soğumaya başladı. Ankara'da özellikle akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor ve bazı vatandaşlar kombilerini yakmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da bu hafta akşam sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşme gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da sıcaklıklar düşecek. Başkentte maksimum sıcaklık 22 derece iken akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşüyor. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ülkenin kıyılarında da yerel yağmurların görülmesi bekleniyor.

Başkente kış geliyor!

Başkent Ankara'da hava bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşıyor ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi beklenmekte.





Ankara'da hava durumu

Sıcaklık: Ankara'da minimum sıcaklığın 14 derece, maksimum sıcaklığın ise 21 derece olması beklenmekte.

Nem: Minimum nem %47, maksimum nem ise %77'dir.

Rüzgâr: Genellikle batı yönlerden, genellikle yavaş, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.