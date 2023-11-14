Ankara'da toplu taşıma kararı! Kullanımı tamamen yasaklandı: Yapana ceza var

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte toplu taşımada başkasının kartını kullanan vatandaşlara yönelik yeni sistemin devreye alın

Ankara'da Toplu Taşıma Sistemi İçin Yeni Dönem: Başkasının Kartını Kullanamayacaksınız!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte toplu taşıma sistemini güçlendirmek ve başkasının kartını kullanımını önlemek amacıyla yeni bir sistemi devreye alacaklarını duyurdu. Toplu taşıma araçlarında başkasının kartını kullanan vatandaşlara karşı daha etkili bir mücadele başlatmak amacıyla harekete geçen Yavaş, güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor. İşte detaylar...





ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE BAŞKASININ KARTINI KULLANAMAYACAKSINIZ

Günlük hayatta zaman zaman karşılaşılan sorunları çözmek ve toplu taşıma şoförlerinin yaşadığı zorlukları azaltmak için yeni sistemi hayata geçireceklerini belirten Yavaş, toplu taşımada başkasının kartını kullananların yılda 50 milyon lira zarara yol açtığını ifade etti. Yavaş, bu soruna çözüm olarak, kartlara kullanıcıların fotoğrafını yükleyerek, validatör cihazlarının bu fotoğrafları kullanarak kart sahibinin kimliğini teyit edeceği bir sistem geliştireceklerini açıkladı.

Yavaş, yeni sistemin detaylarına ilişkin olarak, "Kartla şahsın fotoğrafını yükleyelim, validatör o şahsın o olup olmadığını anlasın. Ancak bu, vatandaşları mahcup etmek yerine otomatik bir kilit mekanizmasıyla çözülecek. Mesela gece 12'de, kart başkası tarafından kullanılıyorsa sahibine otomatik bir mesaj gönderilecek ve kart otomatik olarak kilitlenecek" şeklinde bilgi verdi.

Bu gelişmeyle birlikte, Ankara'da toplu taşıma kullanıcıları, kendilerine ait olmayan kartların kullanımından kaynaklanan sorunlarla daha az karşılaşacak ve güvenli bir seyahat deneyimi yaşayacaklar. Başkan Yavaş, ayrıca belediyenin genel hizmetlerinin eksiksiz devam edeceğini ve halk otobüsü esnafına desteklerinin süreceğini de vurguladı.





Özel Halk Otobüsleri Belediyeden Destek İstiyor: Ulaşım Esnafının Çağrısı

Toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren özel halk otobüsleri, yaşanan maliyet artışları nedeniyle son beş yıldır zarar etmekte ve bu durum karşısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek talep etmektedir. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, belediyenin bütçesinin uygun olması durumunda Yavaş'tan destek istediklerini belirtti.

Kara, ilçe kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci biletleri için tamamlama, radyatörü eksik araçların eksikliklerinin giderilmesi, ve sefer düzenlenmeyen bölgeler için planlama yapılması gibi talepleri iletti. Toplantıda öne çıkan konu, ulaşım esnafının yaşadığı sorunlar oldu. TÖHOB Genel Başkanı, bu sorunların aşılması ve sektördeki zorlukların hafifletilmesi adına acil önlemlerin alınmasını talep etti.

Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin karşılaştığı mali zorluklara vurgu yaparak, belediyenin kasım ayının sonuna kadar gelir desteği sağlaması gerektiğini ifade etti. Maliyetlerin artması, yakıt fiyatlarının yükselmesi ve pandemi nedeniyle yaşanan yolcu kayıpları, sektörde sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, belediyeden talep edilen destek, özel halk otobüslerinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Özetle, özel halk otobüsleri sektörü, mali zorluklarla boğuşurken, TÖHOB Genel Başkanı ve ilçe kooperatif başkanları, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelir desteği talebinde bulundular. Kasım ayının sonuna kadar bu destek sağlanırsa, sektördeki esnafın ekonomik sorunlarına çözüm bulunması hedeflenmektedir.