Almanya 64 alanda Türk personel alımı yapıyor! Ayda 47 bin TL maaş verilecek

Yüksek maaşlı iş arayanlara özel ilan geldi. Almanya'dan 47 bin TL maaş ile iş fırsatı sunuldu. Almanya'daki iş fırsatları ve başvuru detayları haberimizde.

Mavi kart ve fırsat kartı uygulamalarıyla vasıflı işçilerin Almanya'da iş bulma imkanı sunuldu. Diploma ya da yeterlilik belgesine bakılarak Almanya'da iş aramaya fırsatı sunuldu. İşte başvuru sürecine dair merak edilenler...

Alman başkonsolosluklarına Mavi Kart başvurularında bulunurken aynı zamanda onay aldıktan sonra Almanya'ya giderek iş arama ve başvuru süreci devam ederken En iki yıllık mesleki eğitim ya da üniversite mezunu olma şartına bakılıyor. Yaş ve dil becerilerine bakılarak puan sistemi üzerinden değerlendirme yapılıyor.





ALMANYA'DAKİ AÇIK POZİSYONLAR

İmalat sektörü uzmanları,

Tesisatçılar,

Madencilik, inşaat ve lojistik sektörü profesyonelleri,

Bilgi ve iletişim teknoloji uzmanları,

Sağlık sektörü çalışanları,

Eğitimciler ve mühendisler,

Tasarımcılar,

Finans ve sigorta alanında uzmanlar.

Mavi kart üzerinden nitelikli işçilere Almanya'da çalışma imkanı verilirken en düşük maaş 1.580,00 eurodan başlarken bu tutar ise 47 bin TL'ye denk gelmektedir. Almanya'da iş bulanlar, yüksek maaşlarıyla beraber sunulan yaşam kalitesi ve sosyal imkanlardan faydalanmaktadır.