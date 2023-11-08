Airfryer ile yapılabilecek basit yemekler! Hazırlayıp pişirmesi 15 dakika sürüyor

Airfryer, sağlıklı ve rahat yemek hazırlamak için mükemmel bir cihazdır. Sevdiklerinize lezzetli yemekler hazırlama istiyorsanız işte size en kolay 3 yemek tarifi..

1. Airfryer Patates Kızartması:

* İlk olarak patatesleri soyun ve dilediğiniz gibi dilimleyin,

* Dilimlenmiş patatesleri bir kaseye koyun, daha sonra biraz yağ ekleyin,

* Üzerine tuz, karabiber, isteğe bağlı baharatları (karabiber, kekik gibi) ekleyin,

* Patatesleri fritöz sepetine yerleştirin ve 200°C'de 15-20 dakika kızartın,

* Sepeti çıkarın ve patateslerin eşit olarak pişmesini sağlamak için ara sıra sallayın,

* Servis yaparken gerektiği kadar tuz ve baharat ekleyin.





2. Airfryer Tavuk Kanatları:

* Tavuk kanatlarını en sevdiğiniz baharatlarla (tereyağı, sarımsak, tuz, karışık baharatlar vb.) marine edin,

* Marine ettikten sonra kanatları fritöz sepetine yerleştirin,

* Airfryer'ı 200°C'ye ayarlayın ve tavuk kanatlarını yaklaşık 25-30 dakika kadar kızartın,

* Piştikten sonra sıcak olarak afiyetle tüketebilirsiniz,

* İsteğe bağlı olarak bir veya daha fazla sos (Barbekü sosu, acı sos, sarımsak sosu vb.) ekleyin.





3. Airfryer Sebzeli Kek:

* Rendelenmiş havuç, kabak, rendelenmiş mozarella gibi sebzeleri bir kapta karıştırın,

* Karışımın içine un, tuz, karabiber, yumurtayı ekleyip iyice karıştırın,

* Daha sonra karışımı yağladığınız kek kalıbına dökün,

* Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve pastayı 25-30 dakika pişirin

* Sepeti çıkarın ve ara sıra kekinizi kontrol edin,

* Üst kısmı altın kahverengi olana kadar pişirme süresini de uzatabilirsiniz,

* Pişirdikten sonra soğumaya bırakın ve dilimler halinde kesin.





Bu tarifler, fritözünüzü kullanarak lezzetli yemekleri hazırlamanıza yardımcı olacak. Ancak bu tarifler ve pişirme süreleri bazı airfryer modellerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ekipmanın kullanım kılavuzunu okuyup, pişirme süresini ve sıcaklığını tarife göre ayarlamak önemlidir.