Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1000 memur alımı ilanı açtı! Başvurular sadece oradan yapılacak

Adalet Bakanlığı, KPSS şartı olmadan 1000 hakim savcı yardımcısı alımı için başvuru sürecini başlattı ve başvurular başladı.

Adalet Bakanlığı, 1000 kişilik personel alımı için başvuruların açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hakim ve savcı yardımcısı alımı için başvurular 8-16 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

Açıklamada, "2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması" başlığı altında detaylar sunuldu. Başvurular, adayların ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebileceği belirtildi.

Alınacak personelin kadro dağılımı şu şekildedir: 800 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 idari yargı hâkim yardımcısı.





Başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Türk vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak (avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 45 yaşını doldurmamış olmak),

İlgili fakültelerden mezun olmak veya denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Hâkimlik ve savcılık görevlerini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamak.

Sınav ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1 sınav için 450,00 TL

2 sınav için 675,00 TL

3 sınav için 900,00 TL

Söz konusu başvurular için kılavuz, 16 Kasım'da sona erecek olan başvuru süresi içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden temin edilebilir.