A101'in dev indirimi için son gün! Hemen giden 5 kilosunu 135 TL'ye alacak

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden A101, "Haftanın Yıldızı" ürünlerini duyurdu. Tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan market zinciri, promosyon ürünlerini tanıttı. Cuma günü itibarıyla kahvaltılık gıdalardan temel gıdalara, deterjanlardan kişisel bakım ürün çeşitlerine kadar pek çok ürünün fiyatları A101 oranında düştü. İşte 4-10 Kasım tarihleri ​​arasında A101'de haftanın yıldızları.

A101 Market, 'Haftanın Yıldızı' ürünlerini cazip indirimlerle satışa sundu. A101 Market, temel ihtiyaç malzemelerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan sebze ve meyvelere kadar pek çok üründe fiyat indirimi yaparken, kampanyaları hem uygun fiyata hem de kaliteli ürünler satın almak isteyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

10 Kasım Cuma'ya kadar 10 KG ALO deterjan tozu 369 TL'den, Vernel Yumuşatıcı 49 TL'den, Dove şampuanı 69 TL'den, Ahir Kaşar peyniri 198 TL'den, Birşah yoğurdu 39 TL'den, Ülker Çokokrem 44,50 TL'den, Elseve şampuan çeşidi 44,90 TL'den satılıyor..

Bu haftanın yıldızına dahil olan ürünler:















