65 yaş üzeri ve öğrencilere toplu taşıma müjdesi! O ilde yeniden ücretsiz oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüs işletmecilerine yönelik önemli bir adım attı. Yeni kararla, özel halk otobüslerine sınırsız erişim imkanı sağlanacak. İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin toplu taşıma sisteminde önemli bir değişiklik yaparak özel halk otobüs işletmecilerine gelir desteği sağlama kararı aldı. Bu karar, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler için hayati bir öneme sahip olan ücretsiz taşıma hizmeti, yeni dönemde tekrar aktif hale mi getirilecek? İşte o merak edilen kararın detayları...

Özel Halk Otobüsü İşletmecilerine ABB'den Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özel halk otobüs işletmecilerine yönelik gelir desteği kararı, başkentte toplu taşımanın yeni bir dönemine işaret ediyor. Bu karar, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Karataş tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirilmiş ve belediye meclisinin oybirliğiyle kabul edildiği duyurulmuştu.

Bu yeni kararın getirdiği en önemli gelişmelerden biri, özel halk otobüslerine ücretsiz yolcu taşıma karşılığında gelir desteği sağlanacak olması.





Gelir Desteği ve Ücretsiz Taşıma Kararı Detayları

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Karataş, EGO Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü işletmecilerine gelir desteği sağlanmasını içeren başkanlık yazısının, belediye meclisinden tüm parti gruplarının oybirliğiyle kabul edildiğini ifade etmişti. Bu destek, ücretsiz taşınan her yolcu başına ödenecek. Öncesinde belirli bir grup için sınırlı ücretsiz taşıma uygulaması vardı, fakat şimdi Ankara genelinde vatandaşlar sınırsız olarak özel halk otobüslerine binebilecekler. Bu kararla birlikte, özel halk otobüslerinin sürdürülebilirliği ve daha geniş bir yolcu kitlesine ulaşma imkanı artmış olacak.

65 Yaş Üstü ve Öğrenci Abonmanına Yönelik Kararın Değişimi

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Karataş, 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenci abonman sahiplerini taşımama kararının iptal edildiğini duyurdu. Kurtuluş Karataş, bu grupların tekrar taşınacağını ve eski sisteme dönüldüğünü belirtti. 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğrenci abonmanına sahip öğrencileri taşımama kararının iptal edilmesi de önemli bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Bu adım, Ankara'da toplu taşımanın geniş kapsamda ve kapsayıcı bir şekilde sunulması adına olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor.







Durum İl İl Değişiyor

Gelir desteği olmayan illerde, özel halk otobüsleri farklı bir uygulama izleyecek. Karataş, bu illerde her ayın belirli günlerinde ücretsiz taşıma yapılacağını vurguladı. Ancak Ankara'da artık gelir desteğiyle birlikte sınırsız erişim imkanı sunulacak.

Ankara'da Toplu Taşımada Ücretsiz Ulaşım Devam Ediyor

Ankara'nın toplu taşıma düzeninde yapılan bu değişiklikler, şehir sakinleri için önemli avantajlar sunuyor. Özel halk otobüslerine yönelik gelir desteği ve sınırsız erişim imkanı, Ankara'nın toplu taşıma altyapısının ve erişilebilirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu kararlarla, şehirde yaşayan herkesin daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşım imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.