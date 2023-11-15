600 sosyal medya fenomeni yakın markaja alındı

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan - Engin Polat çiftinin merkezinde yer aldığı soruşturma sonrasında 600 sosyal medya fenomeni incelemeye alındı.

Son günlerde Dilan ve Engin Polat çifti hakkında devam eden "kara para aklama" soruşturması Türkiye gündemini meşgul ederken, bu olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya fenomenlerini denetlemeye yönelik bir inceleme başlatacağı belirtiliyor.

600 sosyal medya fenomeni yakın markajda

Odatv'nin haberine göre, lüks yaşamlarıyla bilinen sosyal medya fenomenleri üzerinde yapılacak incelemeler için yaklaşık 600 kişilik bir liste hazırlandı. Bu kişilerin paylaşımları ve mali durumları detaylı bir şekilde incelenecek ve yasalara aykırı durumlar tespit edilirse ilgili kurumlarla iletişime geçilecek.

Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin lüks ve gösterişli yaşamlarının sorgulanmaya başlamasıyla birlikte, birçok fenomen paylaşımlarını düzenlemek veya içeriklerini değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle lüks eşya ve zenginlik vurgusu yapan paylaşımların inceleneceği belirtiliyor.

Ayrıca, sosyal medyada ürün satışı yapanlar da denetim kapsamına alınacak. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan eTicarette Ürün Güvenliği Projesi ile telefonla veya çevrimiçi ortamda satış gerçekleştiren ürünler denetlenecek. Bu projeye göre, satıcı isteğiyle veya alınan şikayetler doğrultusunda ürünler denetlenecek, gerektiğinde ürünler gizli alışveriş yöntemi ile temin edilecek. Bu denetimlerin amacı, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak olarak belirtiliyor.