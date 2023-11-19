10 milyon dolar bahşiş alan garsonun hayatı altüst oldu

Tonda Dickerson isimli bir garson, tek seferde 10 milyon dolar kazandı ama kazandığı bu paranın bedelini çok ağır ödedi. İŞte detaylar...

Amerika'da bahşiş kültürü yaygın olsa da, bu konuda yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen insanlar arasında norm haline gelmiştir. Tonda Dickerson adlı genç bir garson, Alabama'da bir waffle dükkanında çalışırken, hayatının aniden değiştiği bir olay yaşadı.

Dickerson, müdavim müşterisi Edward Seward tarafından bahşiş olarak bir piyango bileti alır. Kontrol ettiğinde, 10 milyon dolarlık büyük bir ikramiyeyi kazandığını fark eder. Ancak bu kazanç, onun için sorunların başlangıcı olacaktır.

Aldığı ikramiye başına dert oldu

Dickerson, büyük ikramiyeyi tek seferde almak yerine 30 ay boyunca aylık taksitler halinde almayı tercih eder. Ancak çalışma arkadaşları, daha önce yapmış oldukları sözlü anlaşmaya dayanarak ikramiyenin paylaşılması gerektiğini savunurlar. Dickerson'ın bu talebi reddetmesi üzerine, çalışanlar arasında hukuki bir mücadele başlar.

Mahkemede, Dickerson'ın aleyhine karar verilir ve ikramiyenin paylaşılması gerektiği hükmedilir. Bu süreçte, piyango bileti veren Edward Seward da mahkemede tanık olarak bulunur.

Dava devam ederken, Dickerson'ın eski kocası tarafından kaçırılır. Yaşadığı şiddet olayının ardından mahkemeye başvurur, ancak bu durum da hukuki sorunların artmasına neden olur.

Dickerson, yıllar süren hukuki mücadelelerin ardından nihayet elindeki ikramiyeden sadece 1.1 milyon dolar alabilir. Vergi sorunları ve aile içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle bu miktar daha da azalır.

Sonuç olarak, bir bahşişin ve piyango biletinin, Tonda Dickerson için karmaşık ve sıkıntılı bir hayatın başlangıcını oluşturduğu söylenebilir. Bugünlerde Dickerson'ın, Golden Nugget adlı bir kumarhanede poker satıcısı olarak çalıştığı bilinmektedir. Bir bahşişin ve beraberinde getirdiği olayların hayatı nasıl etkileyebileceği, Tonda Dickerson'ın hikayesinde dramatik bir şekilde ortaya çıkmıştır.