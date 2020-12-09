Rusya merkezli başarılı teknoloji firması Yandex, şimdi de sıcak yemek servisleri yapan bir robot üretti. Çoğunlukla internet tabanlı ürünler ortaya çıkaran dev şirketin e-ticaret, arama motoru, reklamcılık, mobil uygulama ve navigasyon gibi alanlarda yaptığı çalışmalar zaten ilgiyle takip ediliyordu. Yandex’in şimdi de akıllı robotlar geliştirerek başka bir alana hizmet etmeye kalktığı görüldü.

Şirketin şu anda yalnızca belirli bölgelerde hizmet verdiği yiyecek ve market teslimat platformu olan Yandex.Eats uygulaması, bugün ilginç bir işe imza attı. Moskova kentinde ortaya çıkan minik robotlar, platformun yemek siparişleri için alternatif bir kurye görevi görüyor. Artık Moskova’da Yandex Eats’ten ısmarlanan yemekler, insanlar yerine arabaya benzer bir tasarım ile üretilmiş robotlarla yerine ulaştırılacak.

Yandex’in Kurye Robotu: Yandex.Rover Hizmet Vermeye Başladı!

Yandex’in Rover adını verdiği robot, birkaç ay önce başlatılan pilot programının akabinde nihayet kararlı sürümüyle teslimat yapmaya başladı. Yandex, bu hizmetini ilk olarak şirketin merkezi de olan Rusya’nın başketinde Moskova’da hayata geçirdi.

Yandex.Rover çalışma prensibi olarak restoranlardan siparişleri topladıktan sonra aldığı sıcak yemekleri koruyucu haznesine koyar ve siparişlerini sahibine götürür. Sipariş sahibi müşteriler akıllı telefon uygulaması vasıtasıyla robotun kilidini açıp yiyeceğini alır ve robotu geri yerine yollar. Böyle önemli bir yenilik ile Yandex’in aynı zamanda Koronavirüsü şartlarında insanların sağlığını da dikkate alarak virüsün yayılma hızını engellemeyi umduğu öğrenildi.