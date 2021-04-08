Geçtiğimiz haftalardan İsviçre merkezli HasselBlad ortaklığı ile OnePlus 9 ailesini tanıtan OnePlus, bugün ise sadece bir adet üretile OnePlus Nord LE modeli ile gündemde.

OnePlus Nord LE oldukça basit denilebilen bir tasarım ile geliyor ve satış amacı için üretilmeyen bir akıllı telefon modeli. OnePlus burada bulunan link üzerinden sınırlı üretim telefon modelini bir kişiye hediye etmek istediği belirtiyor.

OnePlus Nord LE, OnePlus Nord temellerini kullanan bir akıllı telefon modeli olarak bizleri karşılıyor. Teknik açıdan Nord modelinde oluğu gibi Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alana telefon 90 Hz ekran yenileme hızlı bir panel üzerine kurulmuş durumda. OnePlus Nord LE, 30W hızlı şarjı destekleyen 4.115 mAh batarya kapasitesi ve arka tarafında ise dörtlü kamera modülü ile geliyor.

OnePlus Nord LE ya da tam adı ile OnePlus Nord Literally Only One Edition, Nord modelinden farklılık göstererek arka tarafındaki kasa tasarımında farklılık gösteriyor. Günümüzde birçok marka tarafından da kullanılan geçişli tasarım ile gelen OnePlus Nord LE, yeşil ve turuncu renklerinin geçişi ile şık bir tasarıma sahip.

Teknoloji Dünyasında OnePlus Nord LE Heyecan Yaratmadı

Teknoloji severlerin OnePlus’ın bu özel üretim telefon modeli yerine daha özel ve farklı bir modelin olması gerektiği savunuldu. OnePlus, bilmeyenler için birçok özel üretim telefonu ile kendisini sevdiren bir şirket. OnePlus Nord temelleri yerine OnePlus 9 ailesinden bir modelin sınırlı serisinin daha iddialı olacağı savunuldu.