Google’ın meşhur akıllı telefon ailesi, çok yakında kavuşacağı Pixel XE modeli ile lansmandan evvel internete sızdırıldı. Merakla beklenen telefonla ilgili şirket henüz hiçbir açıklama yapmazken, bugün ortaya çıkan canlı fotoğraflar sayesinde cihazı ilk defa bu kadar yakından ve ayrıntılı bir biçimde inceleme şansına sahip olduk. İlk etapta klasik Pixel telefonları tasarımı ile örtüşen yeni model, bazı ilgi çekici özelliklere sahip.

Siyah kenar tasarımları ile bizlere hakkında çok da anlaşılır görsel detaylar vermeyen Google Pixel XE, ön kısmında orta üst hizada bir adet selfie kamerası için çentik barındırıyor. Bunun yanı sıra ekran görüntüleri vasıtasıyla cihazın çift SIM kart desteği sağladığı ve aynı zamanda NFC hizmeti izni olduğu da gözlerden kaçmıyor. Fakat teknik açıdan telefonla alakalı başka bir detay bulunmamakta.

Yakın bir zaman önce yayınlanan Google Pixel 4a modeli ile beraber şirketin renkli ve yenilikçi tasarımlara pek de sıcak bakmadığı, bunun yerine daha alışıldık görünüşlere odaklandığı zaten biliniyordu. Anlaşılan o ki bu gelenek XE sürümünde de bozulmayacak. Zira eldeki birkaç canlı fotoğraf, gerek çentik detayları, gerekse ekran görünümüyle farklı bir estetik anlayış sergilenmeyeceğini açıkça ifade ediyor.

Google Pixel XE’nin çıkış tarihi şimdilik bilinmemekte. Fakat Kasım ayında Google Pixel 4a 5G gibi önemli bir modelini piyasaya süren şirketin XE versiyonu için pek de acele etmeyeceği düşünülmekte. Tahminlere göre yeni telefon 2021 yılında raflara gelecek.