Kısa süre önce piyasaya 300 dolar fiyat etiketiyle sunulan oyuncu akıllı telefon modeli Redmi K40 Gaming Edition, gerek tasarımı ve gerekse de oyunlar için uygun fiyata üst donanımıyla çok kısa süre içinde rekor seviyede satışa imza atmayı başardı.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Redmi K40 Gaming Edition modelinin 1 dakika gibi sürede tam 100 bin adet satış gerçekleştirerek kırılması neredeyse zor olan bir rekoru gerçekleştirdi. Tam bir fiyat performans cihazı olan ürünün özellikle fiyatıyla Çin pazarında oldukça tutulacağı düşünülüyor.

Türkiye’de Satışa Çıkacak Mı? İşte Özellikleri

Redmi K40 Gaming Edition modelinin ülkemizde POCO markasının bir model varyantı olarak gelmesi bekleniyor. Cihazın tam özelliklerine dikkat edersek bu fiyata şu an için tepe markaları dediğimiz şirketlerin ürünlerinde asla bulamayacağız donanım seviyelerini görebiliriz.

6.67 inç ekran boyutuna sahip olan Redmi K40 Gaming Edition 120Hz AMOLED ekran yapısı ile karşımıza çıkıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile su ve toza karşı dayanıklı olarak geliştirilen cihazda yonga seti olarak ise 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 6nm işlemci kullanılmış.

Redmi K40 Gaming Edition modelinde 8GB ve 12GB RAM seçenekleri mevcutken 128GB ve 256GB dahili depolama alanı bulunan versiyonlardan istenilen satın alınabiliyor. Cihazda 64MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP telemakro olmak üzere üçlü kamera sistemi kullanılmış. Ön selfie kamerası ise 16MP çözünürlüğünde.

Tasarımsal olarak bakıldığında cihazın yan kısmına kızılötesi ve parmak izi sensör yerleşimleri gözleniyor. USB Tipe-C desteği, Dolby Atmos gibi sinema ve video performansını eğlenceli kılan özellikler de Redmi K40 Gaming Edition modelinde yer alıyor.

66W hızlı şarj desteğine sahip 5.065mAh kapasitesinde batarya ile çıkan Redmi K40 Gaming Edition için başlangıç fiyatı 300 dolar olarak belirlenmiş.