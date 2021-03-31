Geçtiğimiz iki gün içerisinde Xiaomi Surge C1 adlı ikinci çipini İlkbahar konferansının ikinci turunda duyurdu. Çıkarılan bu çip, Xiaomi’nin ilk profesyonel görüntüleme çipi unvanını da aldı. Bu çipin çıkarılması şu anda akıllı telefon üreticilerinin temel teknoloji olan çipler konusunda ustalaşması için oldukça önemli. İşte, Xiaomi’nin İlk Görüntüleme Çipi Görücüye Çıktı! İşte, detaylar…

Xiaomi’nin İlk Görüntüleme Çipi Surge C1 Nedir?

Xiaomi’nin 2017 yılında piyasaya sunduğu Surge S1’in aksine Surge C1, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha çok gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.

Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine de yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor. Kısaca;

Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.

Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.

Doğru otomatik pozlama yeteneği

Bu çipi kullanan ilk akıllı telefon ise Xiaomi Mi Mix Fold olacak. Ayrıca şirket, keşiflerini ve teknolojik gelişmelerini de devam ettireceğini belirtti.