Geçtiğimiz yıl Xiaomi ile yollarını ayırıp bağımsız bir marka haline gelen POCO şimdi yeni logo, maskot ve sloganlarını duyurdu! Şimdilik yalnızca Hindistan pazarında tanıtılan yepyeni görseller, markanın değişimini, hedeflerini vurgulamak için stratejik olarak incelikle tasarlandı. İşte detaylar…

Yakın zaman öncesine kadar Xiaomi şirketinin alt markası olarak hizmet veren POCO bilindiği üzere artık bağımsız bir marka olarak yoluna devam ediyor. Xiaomi’den ayrılan fakat aynı ürünler, pazarlama ekipleri ve yazılımlarıyla kendi başına yoluna devam eden firma; şimdi markanın vizyonunu vurgulayan yeni bir logo yayınladı. Logonun içerisinde POCO’nun maskotu ve sloganı da yine ilk defa tüketicilerin karşısına çıktı.

Şu anda yalnızca Hindistan pazarında duyurulan marka logosu ve maskotu, şirketin ülke direktörü Anuj Sharma’nın açıklamalarına göre, başarıyla geçen bağımsız bir yılı onurlandırmak amacıyla yayınlandı. Maskotun da logonun da her bir katmanının ayrı ayrı büyük anlamlara sahip olduğu ifade edilirken; tüm renklerin birer duyguyu sembolize ettiği ifade edildi. Örneğin maskottaki antenler yaramazlık ve çılgınlığı temsil ederken; üçgen ağız ise keskin zekayı çağrıştırıyor. Kötücül gözlerse tezat bir duygu yansıtmayı amaçlamakta. Son olarak duyurulan yeni POCO sloganı “Made Of Mad” tüm bu görsellerle epey uyum sağlar görünmekte.

The world isn’t full of thinkers. It’s full of same-ers. 👀

We’re whipping up a batter of MADNESS

To make the world better 🤙🏽

(and less BORING)

Add 𝚐̶ fun powder to taste#MadeOfMad pic.twitter.com/lcIq1GKfuw

— Madder By the Minute (@IndiaPOCO) February 18, 2021