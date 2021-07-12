Xiaomi, Mart ayında yaptığı açıklama ile elektrikli araç üretme konusunda önemli bir gelişmeye imza atmıştı. Üç sene içerisinde bir sonuç alacaklarını umarak başladıkları bu yolda yeni haberler ortaya çıktı. Xiaomi CEO’sunun dur durak bilmeden çalıştığı ve çeşitli araba üreticileri ile görüştüğü belirtildi. Elektrikli otomobil üretimi konusunda stratejik ortaklık veya çeşitli hammadde tedariği konusunda anlaşmalar yapmak istediği öğrenildi. Yaptığı ziyaretler ise genellikle araba üreticilerineydi. Hatta, yapılan bir açıklamaya göre Çinli araba üreticisi SAIC’e bile uğradılar. Çin’de oldukça bilinen ve popüler olan SAIC ile görüşme sağlandı. Xiaomi CEO’sunun bu görüşmeden nasıl bir sonuçla döndüğü merak ediliyor.

Huawei ve Apple’da Araç Üretecek!

Akıllı telefon üretiminde pazar payının önemli bir kısmını kaplayan şirketler, elektrikli araç üretimine sıcak bakıyorlar. Yalnızca Xiaomi değil, Huawei ve Apple’da da benzer bir hamle gerçekleşti. Ancak onların otomobil üretimiyle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğü hakkında henüz bilgi sahibi olamadık. Gizlilikle çalışmaya devam ediyorlar.

Xiaomi 10 Milyar Dolar Harcayacak

Xiaomi’nin daha önceki açıklamaları baz alındığında 10 milyar dolar elektrikli araçlar için harcanacak. Ancak bu miktarın önemli bir kısmı hammadde tedariğine gidebilir. Sıfırdan bir üretim yapmaları durumunda çok zorlanacakları biliniyor. Bu yüzden hem üretimi hızlandırmak hem de daha etkili bir otomobil meydana getirebilmek için farklı şirketlerden ilham almaya çalışacaklar. Aynı zamanda da çeşitli ortaklık anlaşmaları imzalamayı düşünüyorlar. Tıpkı akıllı telefon üretiminde bazı parçaları farklı şirketlerden temin etmeleri gibi elektrikli araçlarda da benzer bir hamle yapmaları bekleniyor.

Elektrikli Otomobilin Adı Ne Olacak?

Xiaomi’nin çıkarmayı planladığı elektrikli otomobille ilgili çeşitli isimler ortaya atıldı. Özellikle de Xiaomi Mi Car ismi kulağa çok mantıklı geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar en çok bu isim üzerindeydi. Peki Xiaomi gerçekten de elektrikli aracına bu ismi verecek mi? Resmi bir açıklama olmasa da iddialar arasında en mantıklılarından biri bu aracın ismi olacak.

Elektrikli Araç Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi, henüz elektrikli araç üretimi konusunda giriş seviyesinde. Herhangi bir bilgi paylaşımı olmasa da Mart ayından bu yana ne kadar ilerleme kaydedilmiş olabilir. Açıkçası ilerleme ile alakalı bir şey bilinmese de üreticilerle görüşüldüğüne göre henüz eksik olan pek çok parça var. Prototipin tamamlanmadığını ifade edebiliriz. Ancak kısa süre içerisinde araba üreticileri anlaşma sağlaması durumunda hızlı bir atağa kalkabilir. Xiaomi’ye göre 3 yıl içerisinde önemli sonuçlar elde edilecek. Ancak bu durum teknolojinin gelişmesiyle 2 yıla da düşebilir. Fakat belirttikleri süre geldiğinde gözler Xiaomi’nin elektrikli aracında olacak.