Xiaomi alt markası olarak hizmet veren Redmi bugün K40 serisi telefonları ile karşımıza çıktı! Standart modelin yanı sıra gün içerisinde K40 Pro cihazını tüketicilere tanıtan şirket, son olarak serinin en güçlü donanım özelliklerine sahip K40 Pro Plus modelini meraklılarına duyurdu. Amiral gemisi katili olarak tanımlanan akıllı telefon, şahane özellikleri ve ideal bulunan fiyatıyla tanıtıldı.

Serideki diğer cihazlarda olduğu gibi yine 6,67 inç E4 AMOLED ekranla tasarlanan model, 120Hz yenileme hızıyla geliştirilerek şahane bir mobil deneyime kapı araladı. 12GB RAM kapasitesi ve 256GB dahili depolama alanı sunan cihazda Qualcomm tarafından hazırlanan Snapdragon 888 5nm yonga setleri yer bulurken; Android 11 işletim sistemiyle çalışan cihazın açılışında MIUI 12 arayüzünün bizleri karşılayacağı müjdelendi. Telefonun işlemcisi LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 sistemleriyle eşleştirildi. IP53 sertifikası alarak suya ve toza karşı dayanıklılığını gösteren cihazların ekranının Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunduğu eklendi.

Redmi K40 Pro+ 108 Megapiksel Ana Kamerasıyla Farkını Gösteriyor!

108MP ISOCELL HM2 ana kamera ile olağanüstü bir mobil fotoğrafçılık imkanı yaratan Redmi K40 Pro+ buna ek olarak üçlü kamerasında 119 derecelik 8MP ultra geniş açılı ve 5MP’lık telefoto makro lensi eşleştirdi. Ön tarafta 20 megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan model serinin diğer cihazlarına karşın birincil kamerasıyla farkını ortaya koydu.

Şimdilik yalnızca herhangi bir konfirürasyon barındırmayacağı öğrenilen Xiaomi Redmi K40 Pro+’nın satış fiyatı tek varyant halinde, 12GB RAM + 256GB bellek sürümüyle yaklaşık 575 dolar olarak açıklanmış durumda. Şimdiden ön siparişe açılan cihazın ilk teslimatlarının ise 4 Mart’ta başlayacağı ekleniyor. Ancak cihazın henüz ne zaman uluslararası pazara açılacağı belirsizliğini korumakta.