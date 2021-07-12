Bir kaynağa göre, Mi CC11 (evet, görünüşe göre CC10 takma adı atlanacak) 64 MP kameraya sahip olacak ve Pro varyantı telefoto kamera için 5x periskop lens ile gelecek.

Ayrıca yurtdışında Note 11 olarak gelmesi beklenen Xiaomi Mi CC11, 90 Hz OLED ekrana ve Snapdragon 778G veya 780G yonga setine sahip olacak, Pro sürümü ise Snapdragon 870 üzerinde çalışacak. Ayrıca her ikisinin de sahip olacağı varsayımı var Ana atıcı için 1/1.3” sensör olacağı söyleniyor.

Sızıntı yapan kişi ayrıca Samsung tarafından tanıtılması beklenen 200 MP kamera sensörünün Mi 12 amiral gemisi için ayrılacağını iddia etti. Xiaomi’nin sözde bundan önce Mi Mix 4’ü piyasaya süreceği ancak 50 MP ISOCELL GN1 sensörüne sadık kalacağı söyleniyor.