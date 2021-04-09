Ülkemizde de fabrikaları açılan Çin merkezli teknoloji üreticilerinde OPPO ve Xiaomi kendi özgün 5G işlemcileri geliştirdiği iddia ediliyor.

Aktarılana göre üretim için gereken tüm araştırma ve geliştirmenin yapıldığı ve üretme de 2021 sonunda veya 2022 başlarında geçilecek. Bildiğini üzere Apple’ın iPhone ve Mac modelleri için özel ürettirdiği işlemci modelleri pazardaki diğer markalara da ilham kaynağı olmuş durumda.

Xiaomi ve OPPO gibi akıllı telefon üreticileri aktif işlemci krizi ve giderlerden kısmak için kendi işlemcilerini üretmek istiyor. Hali hazırda pazardaki güçlü isimlerden Qualcomm ve MediaTek işlemcilerinin üretim maliyetini arttırdığı için modellerin kar payı oldukça artıyor. Eğer özel işlemcilerin üretildiği modeller artarsa akıllı telefon modellerinin fiyatlarının da artacağı düşünülüyor.

Aktarılan bilgilere göre Google’ın yeni çıkaracağı Pixel 6 modelinde de Google üretimi bir işlemci kullanılabilir. Bunun dışında birçok Çinli üreticiler yine kendi işlemcilerini üretmeyi planladığı düşünülüyor.

Xiaomi ve OPPO’nun İşlemci Üretme İsteği Sadece Maliyetle İlgili Değil

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kendi işlemci yongalarını üretmek şirketlerin kar paylarını oldukça arttırıyor. Fakat bu kar payı dışında özel üretim işlemciler akıllı telefon modellerinin performans ve verimliliğini de arttırıyor. Bu konuya en güçlü örnek Apple iPhone modelleri ile karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, Surge S1 işlemcisini üretmişti. Geçtiğimiz haftalarda Surge S2 işlemcisini de üreteceği dedikoduları dolaşmıştı. Bu yeni işlemcilerin hemen amiral gemi modellerinde kullanılacağı tahmin edilmiyor.