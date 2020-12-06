Çin menşeili başarılı teknoloji şirketi Xiaomi, Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 888 SoC tabanlı üç yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İlk olarak Xiaomi Mi 11 telefonları ile birlikte şirketin bünyesine girecek işlemci, Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun’un yaptığı bir toplantıda resmen doğrulanmıştı.

Qualcomm’un 8 serisi yonga seti ailesi arasına yeni katılan ürünü Snapdragon 888, X60 modem sisteminden destek alarak 6GHz bantlar üzerinde mmWave 5G desteği sağlıyor. Çoklu SIM kart izni veren donanım parçası, alışık olduğumuzun ötesine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek 5G bağlanma hızına sahip olmayı vadediyor. Snapdragon Elite Gaming sistemi ve daha hızlı grafik performansı sayesinde eşsiz bir oyun telefonu olarak da hizmet verecek işlemci, görünüşe göre şimdilerde en çok da Xiaomi’yi heyecanlandırıyor.

Xiaomi Mi 11, Redmi K40 Pro ve Bir Model Daha Snapdragon 888 Desteği Alacak!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 11, gelecek yıl piyasaya çıkmayı beklerken şirketin kurucusu tarafından açıklanan duyuruda, yeni cihazda Snapdragon 888 yonga seti kullanılacağı kesinlik kazanmıştı. Sonrasında Redmi’nin CEO’su Lu Weibing, yine aynı işlemci modeline dayalı bir Redmi telefonu üzerinde yoğunlaştıklarını açıkladı. Bu telefonun Redmi K40 Pro olduğu tahmin ediliyor. Snapdragon 888 kullanan bir diğer telefon ise sızdırılan iddialara göre Xiaomi’nin alt markası olarak çalışan Black Shark imzası taşıyacak.

Henüz yakın bir zaman önce piyasaya tanıtılan Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi satışa çıkmış hiçbir telefonda görünmedi. Muhtemelen bu yonga setiyle 2021 yılının ilk aylarında uygulamalı bir şekilde tanışmış olacağız!