Hatırlatmak adına Qualcomm geçtiğimiz haftalarda Snapdragon 865 Plus işlemcisinin temellerini kullanarak Snapdragon 870 işlemcisini tanıtmıştı.

Amiral gemi modellerinin vazgeçilmezi olan Snapdragon 888 işlemcisinin performans olarak bir altında bulunan Snapdragon 870, 865 Plus modelinin verimlilik çekirdeğini 3.2 GHz seviyelerine çıkarıyor.

7 nm fabrikasyon sürecinden çıkan SP870, verimlilik açısından yalnızca yüzde 3 gibi bir farklılık sağlıyor. İşlemci ayrıca Adreno 650 GPU kullanarak 5G teknolojisi ve Snapdragon X55 modem desteklerini de beraberinde getiriyor. Bu yeni Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi bugüne kadar iki farklı Xiaomi akıllı telefon modelinde kullanıldı. Bu işlemci Xiaomi Mi 10S ve Redmi K40 telefonlarına işlemci gücünü verdi.

Güvenilir kaynakların yaptığı haberlere göre Xiaomi, 2021’nin son yarısına kadar Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinin kullanılacağı üç farklı model daha tanıtacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon modellerinin çıkış tarihleri, isimleri ve diğer teknik detayları henüz bilinmiyor. Fakat anlaşılan Xiaomi bu yeni işlemciyi oldukça beğenmiş gözüküyor.

Qualcomm Snapdragon 870 İşlemcili Xiaomi Mi 10S ve Redmi K40 Modelleri Ülkemizde Satılacak

Ülkemizde ürün üretimi için fabrika açan Çinli üretici, Snapdragon 870 işlemcili modellerini ülkemizde de satışa çıkaracak.

Alt markaları ve geniş ürün yelpazesi ile oldukça büyük bir kitleye hitap eden Xiaomi, ülkemizde ilerleyen süreçte amiral gemi modelleri üretebileceğini açıklamıştı.