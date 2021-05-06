Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, alt markalarında kendi ürettiği modellerde kullandığı MIUI 13 arayüzü ile ilgili yeni bilgiler gelmiş durumda.

Güvenilir bir haber kaynağının yaptığı habere göre Xiaomi MIUI 13 kesin olarak 2021 yılında çıkacak. Çin merkezli kaynaklar da bu tarihinin 2021 yılının ikinci çeyreği olacağını belirtiyor. Daha da açık konuşmak gerekirse bu tarih 25 Haziran 2021 olabilir.

Kaynaklar tarafından aktarılana göre bu yeni arayüz 2019 yılı ve sonrasında çıkış yapan tüm Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinde kullanıma sunulacak.

Gelen haberlere göre bu yeni arayüz desteği Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 modellerinin yanında Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 modellerine gelmeyecek.

MIUI arayüzü, genel olarak güncellemeler ve kullanıştaki kolaylığı ile sevilen bir arayüz olarak gösteriliyor.

Xiaomi MIUI 13 Arayüzü ile Gelecek Özellikler Neler?

Xiaomi yeni arayüzü hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmamış durumda. Fakat geçtiğimiz günlerde arayüzün RAM odaklı yeni bir özelliği paylaşılmıştı.

Burada tam olarak belirtilen konu sanal bir RAM oluşturabilme konusuydu.

Kısaca telefon gerekli zamanlar dahilinde telefon hafızasını RAM olarak kullanabilecek.

Teknoloji gündemine bomba gibi düşen bu özelliğin aktif kullanım dahilinde nasıl olacağını birlikte göreceğiz.